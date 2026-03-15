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Tudor respira grazie a Richarlison: 1-1 ad Anfield, il Liverpool resta a 2 punti dal 4° posto

Tudor respira grazie a Richarlison: 1-1 ad Anfield, il Liverpool resta a 2 punti dal 4° postoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:27Calcio estero
Michele Pavese

Un gol di Richarlison al 90' consente al Tottenham di evitare la quinta sconfitta consecutiva con Igor Tudor in panchina e di distanziare di nuovo il West Ham di un punto. La squadra londinese era passata in svantaggio a causa della rete di Szoboszlai nel primo tempo ma ha avuto il merito di restare in partita e di trovare in extremis un pareggio importantissimo. Per il Liverpool una beffa difficile da digerire: l'Aston Villa resta a 2 punti di distanza, mentre il Manchester United vola al terzo posto.

Il programma del 30° turno di Premier League
Sabato 14 marzo
Burnley – Bournemouth 0-0
Sunderland – Brighton 0-1
Arsenal – Everton 2-0
Chelsea – Newcastle 0-1
West Ham – Manchester City 1-1

Domenica 15 marzo
Crystal Palace – Leeds 0-0
Manchester Utd – Aston Villa 3-1
Nottingham – Fulham 0-0
Liverpool – Tottenham 1-1

Lunedì 16 marzo
Brentford – Wolves (21:00)

La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 54 (30)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Liverpool 49 (30)
6. Chelsea 48 (30)
7. Brentford 44 (29)
8. Everton 43 (30)
9. Newcastle 42 (30)
10. Bournemouth 41 (30)
11. Brighton 40 (30)
12. Fulham 40 (29)
13. Sunderland 40 (30)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 32 (30)
16. Tottenham 30 (30)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham Forest 28 (29)
19. Burnley 20 (30)
20. Wolverhampton 16 (30)

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