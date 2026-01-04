"Ustioni sul 30% del corpo": dramma Crans-Montana, giocatore salva la fidanzata dalle fiamme

La tragedia nel bar di Crans-Montana dove si è propagato rapidamente un incendio che ha tolto la vita di almeno 40 persone tra la notte di Capodanno e il 1° gennaio ha sconvolto la Svizzera, diffondendosi in poco tempo in tutta Europa per la portata del drammatico evento. Tahirys Dos Santos, giocatore del Metz di 19 anni, si trovava lì con la sua fidanzata, Coline e per sua fortuna ha evitato il peggio quella notte.

Al momento dell’incendio, Tahirys era al primo piano del locale. È riuscito a fuggire dall’inferno che si è abbattuto al piano inferiore, salvo poi rendersi conto che la sua fidanzata era ancora all’interno. Così è tornato indietro per trascinarla fuori dalle fiamme: gesto eroico e umano che ha portato Tahirys e la sua fidanzata a delle gravi ferite e al ricovero in ospedale.

"Non posso dire che stia bene perché sta soffrendo terribilmente. Ha ustioni su circa il 30% del corpo", ha dichiarato il suo agente Christophe Hutteau a BFMTV. "Ha riportato ustioni sulla parte posteriore della testa e su gran parte del corpo. Dovremo aspettare 4 o 5 giorni per saperne di più perché, quando si tratta di vittime di ustioni, i primi giorni sono cruciali per quanto riguarda le infezioni e le infezioni secondarie". Il procuratore infine ha predicato calma circa le condizioni del suo assistito, classe 2006 francese: "Dobbiamo quindi essere cauti, ma ci sono comunque segnali positivi e incoraggianti, e siamo tutti al suo fianco".