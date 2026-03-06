Terza sconfitta su tre per il Tottenham, ma il Sun è sicuro: "Tudor per ora resta"

Tecnico croato atteso alla sfida Champions con l'Atletico Madrid

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Igor Tudor resterà, almeno per il momento, alla guida del Tottenham nonostante un inizio molto difficile: arrivato sulla panchina degli Spurs dopo l'esonero di Thomas Frank, l'ex tecnico della Juventus ha infatti perso tutte e tre le prime partite di campionato da quando ha assunto l'incarico. L'ultima sconfitta è arrivata ieri sera, quando il Tottenham è stato battuto 3-1 in casa dal Crystal Palace in una gara che ha alimentato dubbi e critiche sulla nuova gestione tecnica. Nonostante ciò - scrive oggi il tabloid Sun - la dirigenza del club londinese pare intenzionata a confermare Tudor almeno nel breve periodo. Un segnale chiaro arriva dal fatto che l'allenatore è atteso lunedì alla conferenza stampa pre-partita in vista dell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid.

La presenza del tecnico davanti ai media indica che, almeno per ora, la società non intende cambiare nuovamente allenatore. Dopo le sconfitte contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace, il Tottenham si trova ora appena un punto sopra la zona retrocessione, con nove partite ancora da disputare. Tudor, che in passato ha allenato, tra le altre, anche Juve, Lazio e Marsiglia, dovrà però invertire rapidamente la rotta per evitare il secondo esonero stagionale. (ANSA).