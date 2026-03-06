City, Guardiola borbotta verso il Newcastle: "Avremo meno tempo per riposarci contro il Real"

Tutto o niente. Il Manchester City si gioca la stagione nelle prossime settimane, a giudicare dal calendario incessante e con una partita decisiva dopo l'altra. Il pareggio di mercoledì contro il Nottingham Forest ha permesso all'Arsenal di staccare i citizens in vetta di Premier League a +7 e domani avrà anche gli ottavi di finale di FA Cup contro il Newcastle, prova impegnativa con Haaland e compagni attesi a St James’ Park. Ma con la super sfida ravvicinata contro il Real Madrid in Champions League Pep Guardiola sarà costretto a ridurre il tempo di recupero.

"Per loro sarà lo stesso, è così che va. Ci conosciamo abbastanza bene, non ci saranno sorprese. Abbiamo già affrontato il Newcastle di Howe diverse volte nelle scorse stagioni. O’Reilly disponibile per sabato? Ieri si sentiva meglio, vedremo oggi come sta", ha esordito in conferenza stampa. Il fatto di giocare di sera e non di pomeriggio altera in qualche modo la routine del City: "È un vantaggio", spiega Guardiola. "Se giocassimo presto avremmo dovuto viaggiare già oggi, ma dato che giochiamo di sera possiamo farlo domani. È un vantaggio, anche se avremo meno tempo di recupero in vista della partita contro il Real Madrid", la polemica del tecnico spagnolo.

Dovete giocare contro il Real Madrid, avete diversi fronti aperti in Premier e la finale di Coppa di Lega. Qual è l'importanza di questa sfida contro il Newcastle?

"Quante semifinali e finali abbiamo giocato negli ultimi anni? Molte. La FA Cup è molto importante. Viaggiamo a Newcastle per provare a vincere e passare al turno successivo", la conclusione di Guardiola.