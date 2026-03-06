Anche in Arabia c'è chi difende Vinicius: Toney, gol con l'Al Ahli e balletto con dedica

La lotta contro il razzismo non ha barriere o confini che reggano. Al Da Luz, stadio del Benfica, nella gara d'andata dei playoff di Champions League contro il Real Madrid (1-0), sarebbero stati formulati insulti razzisti da Prestianni contro Vinicius coprendosi la bocca con la maglietta. Un episodio che ha portato anche al fermo del giocatore argentino di José Mourinho nella gara di ritorno trionfata per 3-1, sempre nel segno della stella brasiliana di Arbeloa. VJ7 che era finito tra l'altro nel mirino dei tifosi delle aquile per aver esultato con il suo balletto iconico alla bandierina, scatenando di riflesso la furia anche del giocatore del Benfica.

Insomma, un avvenimento che ha macchiato il calcio ma ha fatto il giro del mondo. E ovviamente ha ricevuto il sostegno di Neymar Jr dal Brasile con la maglietta del Santos. Ma oggi è arrivata la dedica anche dalla Saudi Pro League: nel corso di Al Ahli-Al Ittihad, la banda di Kessié ha sbloccato le danze con una rete in tap-in di Ivan Toney; l'ex Brentford non ci ha pensato due volte e si è diretto subito alla bandierina del calcio d'angolo per lasciarsi andare al balletto targato Vinicius. Una dedica chiara e diretta, oltre che un messaggio in bello stile contro il razzismo.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Ivan Toney 🔫 Le meilleur buteur du championnat ouvre le score dans ce derby 🔥🔥 LA CÉLÉBRATION ???? 😭 23’ | Al Ahli 1 - 0 Al Ittihad pic.twitter.com/wxliVu5A0x — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) March 6, 2026

Nel successo del Santos per 2-1 contro il Vasco da Gama, gara valida per il quarto turno del Brasileirão, invece Neymar era andato in gol e ha celebrato nella stessa maniera. Spiegando la dedica al suo compagno di Nazionale verdeoro: "Il balletto era per Vinícius. Dopo quello che è successo in Portogallo gli ho detto: segna e fai la stessa esultanza. Se segno io, faccio lo stesso. Vini, è per te".