Neymar sotto accusa: l'ex chef maltrattata, tra turni di 16 ore e lesioni fisiche

Guai in vista per Neymar Junior. Secondo la stampa brasiliana e il media Metropoles, l'ex stella del PSG è nel mirino di una denuncia presentata dalla sua ex cuoca, che lo accusa di maltrattamenti e lesioni fisiche a causa dell'eccessivo carico di lavoro richiesto durante il periodo trascorso al suo servizio. Questo sarebbe accaduto - a detta della chef - nella sua casa di Rio de Janeiro, tra luglio 2025 e febbraio 2026. La querelante lavorava quotidianamente dalle 7:00 alle 17:00, ma doveva molto spesso proseguire fino a mezzanotte, arrivando a svolgere giornate di oltre 16 ore per preparare sia la colazione che la cena del giocatore e della sua cerchia di amici e non solo, che contava fino a 150 persone.

"La ricorrente non beneficiava regolarmente della pausa pranzo. Per tutta la durata del contratto, il convenuto la obbligava a timbrare l'uscita per la pausa pranzo anche se lei continuava a lavorare attivamente in quel lasso di tempo", hanno dichiarato i suoi avvocati in un documento trasmesso al tribunale. Davanti ai giudici, la donna avrebbe dichiarato di soffrire di problemi alla schiena e di un'infiammazione all'anca a causa dal trasporto quotidiano di carichi pesanti per la preparazione dei pasti.

Non finisce qui. Contesterebbe inoltre a Neymar di averla fatta lavorare durante il fine settimana, nonostante fosse stata inizialmente assunta solo per i giorni feriali. "Oltre al carico di lavoro eccessivo, la ricorrente ha sempre svolto, sin dall'inizio del contratto, attività che richiedevano uno sforzo fisico intenso, come il trasporto costante di pezzi di carne del peso medio di dieci chili, il controllo dei frigoriferi, nonché il carico e lo scarico della spesa al supermercato con una grande quantità di sacchi pesanti, rimanendo in piedi per lunghi periodi durante l'intera giornata lavorativa", hanno spiegato i legali della ex cuoca.

Secondo i media brasiliani, lo stipendio base della cuoca era di circa 654 euro al mese e arrivava fino a 1200 euro con gli straordinari, ma gli straordinari non sarebbero stati tutti retribuiti. Dunque la donna, dal canto suo, richiederebbe il rimborso delle spese mediche e il risarcimento per danni morali, in più 43mila euro. Al momento i rappresentanti di Neymar hanno rifiutato di commentare la vicenda.