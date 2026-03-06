Atalanta, il Bayern è un panzer: Monchengladbach schiacciato 4-1 e +14 sul Dortmund
Senza il bomber Kane (fermo per un fastidio al polpaccio), è Luis Diaz a prendere per mano il Bayern Monaco, che travolge 4-1 il Borussia Moenchengladbach nell’anticipo della 25^ di Bundesliga. Apre le danze il colombiano, seguito dai sigilli di Laimer, Musiala (dagli undici metri) e Jackson. Un successo che proietta i bavaresi a +14 sul Dortmund (impegnato domani) e lancia un segnale chiaro all'Atalanta, prossima avversaria nell'ottavo di Champions League.
ll risultato
Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach 4-1
33' Luis Diaz (BAM), 45'+1 Laimer (BAM), 57' Musiala rigore (BAM), 79' Nico Jackson (BAM), 89' Mohya (BMO)
Formazioni ufficiali
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Diaz; Jackson.
A disposizione: Cardozo, Daiber, Gnabry, Guerreiro, Olise, Pavlovic, Stanisic, Tah, Urbig.
Allenatore: Kompany.
Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Stoger, Castrop; Honorat, Bolin; Tabakovic.
Allenatore: Polanski.
Bundesliga, il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
Bayern Monaco - Borussia Mönchengladbach 4-1
Sabato 7 marzo
Friburgo - Bayer Leverkusen
Heidenheim - Hoffenheim
Magonza - Stoccarda
Lipsia - Augusta
Wolfsburg - Amburgo
Colonia - Borussia Dortmund
Domenica 8 marzo
St.Pauli - Eintracht Francoforte
Union Berlino - Werder Brema
La classifica
1. Bayern Monaco 66 punti*
2. Borussia Dortmund 52
3. Hoffenheim 46
4. Stoccarda 46
5. Lipsia 44
6. Bayer Leverkusen 43
7. Eintracht Francoforte 34
8. Friburgo 33
9. Augusta 31
10. Union Berlino 28
11. Amburgo 26
12. Borussia Mönchengladbach 25*
13. Colonia 24
14. Magonza 23
15. St. Pauli 23
16. Werder Brema 22
17. Wolfsburg 20
18. Heidenheim 14
*una gara in più
