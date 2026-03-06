Manchester United, annunciato il rincaro dei prezzi dei biglietti. E i tifosi si ribellano

Il Manchester United non vede altra soluzione: dalla prossima stagione il club di Premier League alzerà del 5% i prezzi dei biglietti per seguire le partite a Old Trafford. I Red Devils occupano attualmente il terzo posto in campionato, sotto la guida del tecnico ad interim Michael Carrick e sono in ottima posizione per tornare in Champions League, dopo una stagione senza coppe europee. La società afferma che i rincari della stagione 2026/27 serviranno a investire nella squadra e nelle strutture, nel tentativo di inseguire un titolo che manca dal 2013.

"Abbiamo il chiaro obiettivo di riportare il Manchester United ai vertici del calcio inglese ed europeo", ha dichiarato il club in un comunicato ufficiale. "Vogliamo continuare a investire nella squadra e migliorare le nostre strutture affinché i tifosi ricevano la migliore esperienza possibile. Dobbiamo inoltre assicurarci che il club rimanga finanziariamente sostenibile, tenendo conto dell'inflazione e dell'aumento dei costi", la sottolineatura dello United. "È in questo contesto che abbiamo deciso di aumentare i prezzi degli abbonamenti di circa il cinque per cento in tutti i settori dell'Old Trafford".

L'aumento equivale a poco più di 2 sterline a partita per gli abbonamenti adulti e una sterlina a partita per gli under 16, ma i tifosi sono insorti. C'è chi a novembre aveva chiesto a tutti i club di congelare i prezzi per le prossime due stagioni. Le critiche riguardano anche lo spostamento di 600 tifosi fedeli nella tribuna Sir Bobby Charlton per far spazio a nuovi posti hospitality: "È deludente che il club abbia ignorato il nostro appello per il congelamento dei prezzi", ha dichiarato il MUST (Manchester United Supporters' Trust).

"I tifosi pagano sempre di più per guardare la propria squadra e, come dice la campagna FSA: quando è troppo è troppo. Siamo inoltre venuti a conoscenza dello spostamento di altri 600 fan. Queste persone saranno comprensibilmente furiose e meritano un trattamento migliore da parte del club". I sostenitori dei Red Devils, intanto, sono stati ascoltati per quanto concerne altre preoccupazioni: non ci saranno ulteriori restrizioni sulla cessione degli abbonamenti né aumenti nelle regole di utilizzo minimo.