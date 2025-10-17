Niente più autografi gratuiti per Yamal: venderà prodotti ufficiali firmati, il Barça approva
Nel mondo del calcio moderno, il denaro spesso prende il sopravvento sulla passione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Lamine Yamal non rilascerà più autografi gratuiti ai tifosi, né sulle maglie né su altri oggetti, nemmeno all’uscita del centro d’allenamento.
La decisione rientra in un progetto commerciale più ampio: il quotidiano catalano spiega infatti che il talento spagnolo firmerà un contratto con un’azienda incaricata di commercializzare una serie di prodotti ufficiali firmati da Yamal. Di conseguenza, è stato richiesto al giocatore di sospendere la pratica degli autografi gratuiti, ottenendo l’approvazione del club. Questo provvedimento riflette una tendenza crescente nel calcio contemporaneo, dove le figure emergenti diventano veri e propri brand e ogni gesto può essere monetizzato. Per i tifosi, sarà quindi necessario acquistare i prodotti ufficiali per avere un cimelio firmato dal giovane talento blaugrana.
Una scelta che, seppur comprensibile dal punto di vista economico, potrebbe suscitare reazioni contrastanti tra i sostenitori più tradizionalisti del Barcellona.
