Xavi Simons cercato anche dall'Inter, la conferma del manager Ali Barat a Romano

La scorsa estate uno dei nomi accostati all'Inter con grande sorpresa era stato Xavi Simons, trequartista del Lipsia poi acquistato dal Tottenham nella scorsa sessione di calciomercato.
L'agente dell'olandese, Ali Barat, intervistato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, ha dichiarato:
"Xavi? Quando il Chelsea e il Tottenham mi hanno contattato per portarlo in Inghilterra la sua volontà è stata chiara: voleva la Premier a tutti i costi. Ovviamente però è stato lusingato dall'interessamento dimostrato dai club di Serie A. Vedremo, spero di riuscire a portare Xavi in Italia in futuro".
