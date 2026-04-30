Ripete tre volte il rigore, lo sbaglia sempre: Carlos Vinicius ipnotizzato da Sebastian Perez

Un momento surreale si è verificato durante la sfida di Copa Sudamericana tra Palestino e Grêmio. Un episodio destinato a essere tra i più incredibili della stagione, che ha avuto come protagonista una meteora del calcio italiano, Carlos Vinicius

L’attaccante del Gremio ha infatti sbagliato tre calci di rigore consecutivi, una scena rarissima. Sul primo tentativo, il portiere Sebastián Pérez ha ribattuto, ma l’arbitro ha ordinato la ripetizione per un movimento anticipato dell’estremo difensore. Seconda esecuzione, stesso copione, ancora parata… e ancora infrazione del portiere, con conseguente nuova occasione per l'attaccante.

A quel punto, terzo tentativo. Tutto pronto, tensione alle stelle ma il risultato non cambia: Pérez resta in piedi fino all’ultimo e neutralizza anche il terzo penalty, questa volta in maniera regolare. Tripla parata, triplo errore per Vinicius, e momento che lascia increduli compagni, avversari e tifosi. A rendere ancora più amara la serata del brasiliano c'è stato anche un gol annullato dal VAR; eppure, la stagione dell’ex Napoli, Tottenham, Benfica, Monaco, PSV e Galatasaray resta comunque positiva: 13 gol in 26 partite complessive, numeri importanti da quando è arrivato al Gremio nel luglio 2025.