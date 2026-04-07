Ufficiale Triplo colpo del Brann: i norvegesi ingaggiano anche il nazionale gallese Matondo

Il SK Brann si rinforza e svela i numeri di maglia dei nuovi acquisti arrivati allo scadere del mercato norvegese. Dopo la chiusura della finestra trasferimenti del 31 marzo, il club ha ufficializzato tre innesti mirati: il difensore centrale Cheikh Mbacke Diop, il jolly di centrocampo Kristian Eriksen e l’attaccante Rabbi Matondo.



Il trio è pronto a mettersi subito a disposizione e ha già scelto i numeri per la stagione: Diop vestirà la maglia numero 6, Eriksen la 16, mentre Matondo indosserà il 26. Un segnale chiaro di integrazione immediata nel progetto tecnico della squadra.

La pausa dell’Eliteserien, dovuta agli impegni internazionali, ha offerto al Brann il tempo necessario per inserire i nuovi volti e lavorare sull’amalgama del gruppo. Ora l’attenzione torna sul campionato, con la possibilità concreta di vedere i tre nuovi acquisti già in campo nel prossimo turno. Il debutto potrebbe infatti arrivare nella sfida contro l’HamKam, in programma a Briskeby: un banco di prova importante per testare subito l’impatto dei rinforzi. Nel frattempo cresce anche l’attesa per la prossima gara casalinga contro il Sandefjord, che potrebbe coincidere con un momento speciale per il club e i suoi tifosi.

Il Brann si muove con decisione: organico ampliato, nuove energie e l’obiettivo di alzare il livello competitivo nella seconda parte di stagione.