Turchia battuta 3-0, Montella: "A questo livello, non si possono commettere errori"
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Paolo Lora Lamia
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03.10.2026 08:48Calcio estero
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Terza sconfitta in altrettante gare di Nations League per la Turchia, battuta ieri sera dal Belgio con il punteggio di 3-0. Un ko che mette in pericolo la posizione di Vincenzo Montella, chiamato a fare vedere qualche passo in avanti a partire dalla sfida di lunedì contro l'Italia che chiude questa lunga pausa per le Nazionali.
Le parole del ct turco nel post gara, riportate dal sito ufficiale della Uefa: "È stata una partita equilibrata. A questo livello, semplicemente non ci si può permettere di commettere errori. Stasera non si possono certo incolpare i giocatori; partite del genere capitano".
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