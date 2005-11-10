Manchester United, Mateta nel mirino: il francese può lasciare il Crystal Palace nel 2027
Daniel Uccellieri
Il Manchester United incassa un segnale positivo nella corsa a Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese, 29 anni, è entrato nell'ultimo anno di contratto con il Crystal Palace e, secondo Football Insider, il club avrebbe accettato l'idea di una sua partenza nel 2027.
Resta da capire se il Palace deciderà di cederlo a gennaio, incassando così un indennizzo, oppure se lo lascerà partire a parametro zero al termine della stagione.
Lo United pensa al francese
Il Manchester United monitora Mateta alla ricerca di un attaccante esperto da aggiungere alla rosa. I problemi fisici di Benjamin Sesko hanno evidenziato la necessità di avere un'altra soluzione offensiva affidabile, mentre Joshua Zirkzee potrebbe lasciare il club. Mateta risponde al profilo cercato dallo United anche per la sua esperienza in Premier League. Nelle ultime tre stagioni ha realizzato 42 gol nel massimo campionato inglese.