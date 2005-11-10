Belgio, De Bruyne super contro la Turchia: "Mi sto divertendo, questo è ciò che conta"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 09:22Calcio estero
autore Paolo Lora Lamia
03.10.2026 09:22Calcio estero
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Se c'è un giocatore che si è preso la scena nel match tra Belgio e Turchia, vinto dai diavoli rossi per 3-0, quello è Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli è stato il vero e proprio mattatore del match, siglando le due reti che hanno chiuso i giochi in 60 minuti. Di seguito le sue parole nel post gara, ai microfoni di VTM: "È fantastico. Mi sentivo già bene e ora abbiamo anche disputato tre buone partite. Questo stile di gioco è adatto a me. Abbiamo iniziato bene e cercheremo di continuare su questa strada".
Sembra vivere una second giovinezza: "Cerco di dare l'esempio ai giocatori più giovani, e loro mi seguono volentieri. Sento di poter dare ancora il mio contributo. Mi sto divertendo, ed è questa la cosa più importante".
Altre notizie Calcio estero
Oggi
21:06 Calcio estero
Portogallo, Bruno Fernandes svela: "Ho parlato con Cristiano Ronaldo e gli ho detto questo"
20:50 Calcio estero
Portogallo, riconciliazione Jorge Jesus-CR7? Il Ct: "Uomo simbolo, ma ne parliamo dopo la partita"
20:35 Calcio estero
Davide Ancelotti: "Mi vedo riflesso in Mourinho. Real Madrid il sogno di tutti, pure il mio"
20:16 Calcio estero
Nations League, in campo la Spagna e non solo: le formazioni ufficiali dei match delle 20.45
19:55 Calcio estero
Nations League, che guaio la Crozia! Strapazzata dall'Inghilterra, che ne segna sette
17:26 Calcio estero
Kounde può lasciare il Barcellona a gennaio: sul francese ci sono Chelsea e Bayern