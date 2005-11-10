Belgio, De Bruyne super contro la Turchia: "Mi sto divertendo, questo è ciò che conta"

Se c'è un giocatore che si è preso la scena nel match tra Belgio e Turchia, vinto dai diavoli rossi per 3-0, quello è Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli è stato il vero e proprio mattatore del match, siglando le due reti che hanno chiuso i giochi in 60 minuti. Di seguito le sue parole nel post gara, ai microfoni di VTM: "È fantastico. Mi sentivo già bene e ora abbiamo anche disputato tre buone partite. Questo stile di gioco è adatto a me. Abbiamo iniziato bene e cercheremo di continuare su questa strada".

Sembra vivere una second giovinezza: "Cerco di dare l'esempio ai giocatori più giovani, e loro mi seguono volentieri. Sento di poter dare ancora il mio contributo. Mi sto divertendo, ed è questa la cosa più importante".