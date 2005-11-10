Tottenham, De Zerbi pensa a Mitoma: possibile reunion con l'ex Brighton

Il Tottenham potrebbe puntare Kaoru Mitoma. L'esterno del Brighton è infatti arrivato a un momento importante della sua esperienza con i Seagulls: il contratto del giapponese scadrà nel giugno 2027 e secondo gli ultimi rumors le trattative per il rinnovo si sarebbero arenate. Mitoma resta un'importante opzione offensiva per il Brighton, ma l'incertezza sul suo futuro ha aperto la porta all'interesse di diversi club europei.

De Zerbi conosce bene il giapponese

Roberto De Zerbi conosce particolarmente bene Mitoma avendolo allenato durante la sua esperienza al Brighton, quando l'esterno si è affermato come uno dei giocatori più pericolosi della Premier League sulla fascia sinistra.

Il tecnico del Tottenham potrebbe considerare il 29enne un'opportunità interessante, soprattutto nel caso in cui il Brighton decidesse di trattare per una cifra ridotta anziché rischiare di perderlo a parametro zero nell'estate successiva.

Secondo TEAMtalk, il Tottenham potrebbe cercare di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo qualora Mitoma diventasse disponibile.

I problemi fisici di Mitoma

La capacità del giapponese di condurre il pallone, saltare i difensori e creare occasioni potrebbe renderlo un elemento interessante per il Tottenham. A complicare un eventuale approccio a gennaio, però, ci sono i recenti problemi fisici. L'esterno ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio verso la fine della scorsa stagione e si è sottoposto a un intervento chirurgico. Il Brighton aveva confermato l'inizio del suo programma di riabilitazione.

Futuro ancora da decidere

Anche il Liverpool sarebbe interessato al giocatore giapponese, mentre alcuni club al di fuori dell'Inghilterra avrebbero monitorato la sua situazione.

Il Brighton, dal canto suo, spera che Mitoma possa recuperare completamente la condizione e ritrovare la sua forma migliore prima di prendere una decisione sul suo futuro. Per il Tottenham, invece, la possibilità di riportare sotto la guida di De Zerbi un esterno che conosce bene la Premier League potrebbe diventare sempre più interessante qualora le trattative per il rinnovo dovessero continuare a rimanere bloccate.

Molto potrebbe dipendere dall'eventuale arrivo di un'offerta adeguata a