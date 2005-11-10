L'Osasuna, club che milita ne LaLiga, ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo con Iñigo Arguibide per il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2030. Sebbene il club avesse un'opzione per estendere il precedente contratto per due stagioni, le parti hanno stipulato un nuovo accordo per le prossime tre stagioni. La clausola rescissoria del giocatore sarà di 15.000.000 di euro nella Liga EA Sports. La cerimonia ufficiale di rinnovo si terrà la prossima settimana, alla presenza del direttore sportivo del club, José Antonio Prieto 'Cata'.

Iñigo Arguibide Goñi (nato il 19 aprile 2005 a Huarte, Navarra) ha giocato da titolare nelle prime sette partite di questa stagione. Questa statistica dimostra il consolidamento di uno dei talenti emergenti del Tajonar nella prima squadra. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della sua città natale, il Club Deportivo Huarte, e del Gazte Berriak, Arguibide è entrato a far parte del settore giovanile dell'Osasuna. Prima di approdare al Tajonar, si era distinto come attaccante, ed è stato proprio nel settore giovanile dell'Osasuna che ha adattato il suo ruolo, prima come esterno, poi come terzino e infine come terzino destro. In questa posizione, ha affinato le sue abilità nell'Osasuna Promesas e ha persino debuttato in prima squadra a soli 18 anni. Era il 25 febbraio 2004, a Las Palmas (1-1). Dopo aver alternato presenze tra prima squadra e squadra riserve la scorsa stagione, a 21 anni è diventato il giocatore dell'Osasuna con il maggior numero di minuti giocati all'inizio di questa stagione nella Liga EA Sports.