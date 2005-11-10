Bayern Monaco, Kim Min-jae può partire: sulle sue tracce c'è il Tottenham
Daniel Uccellieri
Il Tottenham monitora con attenzione la situazione di Kim Min-jae al Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano è scivolato nelle gerarchie di Vincent Kompany, con Dayot Upamecano e Jonathan Tah attualmente davanti a lui. Secondo TEAMtalk, Tottenham, Aston Villa e Milan hanno preso contatti per il giocatore durante l'estate.
Il Bayern può lasciarlo partire
Il 29enne ha un contratto con il Bayern fino al 2028, ma il club tedesco sarebbe disposto a valutarne la cessione qualora riuscisse prima a ingaggiare un altro difensore. Una cifra intorno ai 30 milioni di sterline potrebbe essere sufficiente per convincere i campioni di Germania a lasciarlo partire la prossima estate.
Il Tottenham potrebbe essere interessato a un difensore della sua esperienza, ma un trasferimento già a gennaio appare poco probabile. Kim Min-jae sarebbe infatti intenzionato a restare al Bayern e a giocarsi le proprie possibilità.
Futuro ancora da decidere
Per il Tottenham, molto dipenderà dalle scelte del Bayern nei prossimi mesi. Se il difensore dovesse continuare a essere escluso dall'undici titolare di Kompany, gli Spurs potrebbero tornare a farsi avanti, anche se la volontà del giocatore di restare a Monaco lascia ancora aperto il futuro.