Tutti i risultati di Champions al 45': De Zerbi in rimonta, Barcellona sotto con l'Eintracht

Sono in totale sette le partite che si stanno svolgendo in questo martedì di Champions League. Oltre ad Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea, vediamo dunque i parziali al 45' delle altre sfide in corso.

Partenza difficoltosa del Marsiglia di Roberto De Zerbi che va in svantaggio dopo appena 5 minuti a causa di un bel sinistro dal limite di Khalaili, lasciato troppo libero dai francesi. Al 15' però Aubameyang conclude, il suo tiro viene parato, ma è lesto Paixao a ribadire in rete la respinta. Al 41' contropiede letale degli uomini di De Zerbi sull'asse Aubameyang-Greenwood, con l'inglese che di destro ha siglato la rete del sorpasso.

L'Atletico Madrid dopo essere andato sottto nel punteggio in Olanda per la rete di Til al 10' trova un fortunoso pareggio per un pasticcio della difesa rivale sul quale si è prontamente avventato Julian Alvarez. Il Barcellona sta perdendo in casa contro l'Eintracht: nonostante il predominio territoriale i blaugrana pagano una difesa decisamente disattenta e molto alta, che si è fatta perforare al 21' da Knauff.

I parziali al 45' delle sfide di Champions:

Inter-Liverpool 0-0

Atalanta-Chelsea 0-1

26' Joao Pedro

Barcellona-Eintracht Francoforte 0-1

21' Knauff (E)

Tottenham-Slavia Praga 1-0

26' Aut. Zima (T)

PSV-Atletico Madrid 1-1

10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM)

Union SG-Marsiglia 1-2

5' Khalaili (U), 15' Paixao (M)

Monaco-Galatasaray 0-0