Ligue 1, Greenwood trascina l'Olympique Marsiglia al 3° posto: 1-0 al Tolosa
L'Olympique Marsiglia si issa al terzo posto della classifica di Ligue 1, grazie all'1-0 ottenuto a Tolosa. Gol decisivo di Mason Greenwood nella ripresa, che porta la squadra di Beye a quota 46, a +1 dal Lione.
Venerdì 6 marzo
Paris Saint Germain - Monaco 1-3
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers 0-1
Auxerre - Strasburgo 1-1
Tolosa - Olympique Marsiglia 0-1
Domenica 8 marzo
15.00 Lens - Metz
17.15 Brest - Le Havre
17.15 Nizza - Rennes
17.15 Lille - Lorient
20.45 Lione - Paris FC
La classifica aggiornata di Ligue 1
PSG — 57 punti (25 partite giocate)
Lens — 53 (24)
Olympique Marsiglia — 46 (26)
Lione — 45 (24)
Monaco — 40 (25)
Lilla — 40 (24)
Rennes — 40 (24)
Racing Strasburgo — 36 (25)
Brest — 33 (24)
Lorient — 33 (24)
Angers — 32 (25)
Tolosa — 31 (25)
Le Havre — 26 (24)
Paris — 26 (24)
Nizza — 24 (24)
Auxerre — 19 (25)
Nantes — 17 (25)
Metz — 13 (24))