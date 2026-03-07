Ligue 1, il Marsiglia può tornare terzo e allontanare le inseguitrici: il programma
Prosegue oggi il 25esimo turno di Ligue 1, aperto ieri con la clamorosa debacle al Parco dei Principi del PSG contro il Monaco che potrebbe riaprire il campionato in caso di vittoria del Lens domani. Oggi però ad aprire il programma saranno Nantes e Angers, in programma alle 17:00. Alle 19:00 si prosegue con la sfida tra Auxerre e Strasburgo. Si chiude questa sera con il match tra Tolosa e Marsiglia, chiamato ai tre punti per allontanare le inseguitrici dalla zona Champions.
Questo il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
Paris Saint Germain - Monaco 1-3
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers ore 17:00
Auxerre - Strasburgo ore 19:00
Tolosa - Olympique Marsiglia ore 21:05
Domenica 8 marzo
Lens - Metz ore 15:00
Brest - Le Havre ore 17:15
Nizza - Rennes ore 17:15
Lille - Lorient ore 17:15
Lione - Paris Fc ore 20:45
Questa la classifica di Ligue 1
PSG — 57 punti (25 partite giocate)
Lens — 53 (24)
Lione — 45 (24)
Olympique Marsiglia — 43 (24)
Monaco — 40 (25)
Lilla — 40 (24)
Rennes — 40 (24)
Racing Strasburgo — 35 (24)
Brest — 33 (24)
Lorient — 33 (24)
Tolosa — 31 (24)
Angers — 29 (24)
Le Havre — 26 (24)
Paris — 26 (24)
Nizza — 24 (24)
Auxerre — 18 (24)
Nantes — 17 (24)
Metz — 13 (24)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.