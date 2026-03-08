Ligue 1, il Lens può tornare a -1 dal PSG, in campo anche Lione e Lille: il programma
Si chiude quest’oggi la 25^ giornata di Ligue 1. Il posticipo delle 15:00 vede in campo il Lens che ha bisogno di tre punti cruciali che possono riaprire il sogno scudetto, con il PSG rimasto a +4 dopo essere caduto malamente al Parco dei Principi contro il Monaco. Thauvin e soci ospiteranno in casa il Metz. Alle 17:15 si prosegue con tre gare in programma: il Lille accoglie in casa il Lorient, il Rennes se la vedrà a domicilio sul campo del Nizza, il Brest, infine, sfida il Le Havre. Chiude il programma il posticipo delle 20:45 che metterà di fronte il Lione di Fonseca contro il Paris Fc.
Questo il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
Paris Saint Germain - Monaco 1-3
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers 0-1
Auxerre - Strasburgo 0-0
Tolosa - Olympique Marsiglia
Domenica 8 marzo
Lens - Metz ore 15:00
Brest - Le Havre ore 17:15
Nizza - Rennes ore 17:15
Lille - Lorient ore 17:15
Lione - Paris Fc ore 20:45
Questa la classifica di Ligue 1
1. PSG — 57 punti (25 partite giocate)
2. Lens — 53 (24)
3. Olympique Marsiglia — 46 (25)
4. Lione — 45 (24)
5. Monaco — 40 (25)
6. Lilla — 40 (24)
7. Rennes — 40 (24)
8. Racing Strasburgo — 36 (25)
9. Brest — 33 (24)
10. Lorient — 33 (24)
11. Angers — 32 (25)
12. Tolosa — 31 (25)
13. Le Havre — 26 (24)
14. Paris — 26 (24)
15. Nizza — 24 (24)
16. Auxerre — 19 (25)
17. Nantes — 17 (25)
18. Metz — 13 (24)
