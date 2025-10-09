Ufficiale Un altro esonero per il Watford: via Pezzolano, torna Javi Gracia: "Crediamo in lui"

Il Watford ha ufficializzato il ritorno di Javi Gracia come allenatore della prima squadra, dopo la decisione del club di separarsi da Paulo Pezzolano e dal suo staff tecnico. La società inglese ha voluto ringraziare sinceramente il tecnico uruguaiano per l’impegno e la dedizione mostrati durante il suo periodo alla guida degli Hornets, augurandogli il meglio per il futuro.

Con l’ingaggio di Gracia, la dirigenza del Watford punta a garantire continuità, equilibrio e coesione all’interno di un gruppo giovane e ambizioso. "Siamo molto felici di dare nuovamente il benvenuto a Javi", ha dichiarato il presidente e CEO Scott Duxbury. "La sua passione, la sua leadership e la chiarezza delle sue idee ci aiuteranno a costruire stabilità, unità e slancio. Siamo convinti che molti tifosi avrebbero voluto che non se ne fosse mai andato nel 2019. Con questa squadra giovane ed entusiasmante, crediamo che la sua esperienza e le sue qualità siano esattamente ciò di cui abbiamo bisogno ora".

Il tecnico spagnolo, che aveva già guidato il Watford tra il 2018 e il 2019, riportando il club fino alla finale di FA Cup, tornerà immediatamente in panchina per preparare la prossima sfida di campionato contro lo Sheffield United. Con Gracia di nuovo al timone, il Watford spera di ritrovare compattezza, entusiasmo e una chiara identità di gioco per rilanciare le proprie ambizioni in Championship.