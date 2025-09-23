Ufficiale Un altro ex Serie A sbarca in Grecia: il Levadiakos annuncia l’ingaggio di Magnusson

Il Levadiakos continua a muoversi con decisione sul mercato e mette a segno un colpo di grande esperienza per il reparto arretrato: si tratta di Hordur Magnusson, difensore centrale islandese che si era svincolato dal Panathinaikos all’inizio di luglio.

Nato l’11 febbraio 1993 a Reykjavík, Magnusson è un profilo di spessore internazionale con oltre 50 presenze e 2 reti con la nazionale maggiore dell’Islanda, di cui è stato punto fermo negli ultimi anni. La sua carriera inizia giovanissimo al Fram, prima di trasferirsi a soli 18 anni in Italia, dove entra nel settore giovanile della Juventus. Dopo un primo passaggio allo Spezia, la Juventus lo riporta a Torino, per poi cederlo nuovamente in prestito, sempre tra Spezia e Cesena.

Nel 2016 Magnússon lascia definitivamente l’Italia per approdare in Inghilterra, al Bristol City, dove resta per due stagioni. Successivamente si trasferisce in Russia, alla CSKA Mosca, club con cui disputa quattro stagioni e conquista la Supercoppa nazionale nel 2018. Nel 2022 sbarca per la prima volta in Grecia, firmando con il Panathinaikos. Con i “verdi” colleziona 38 presenze ufficiali, arricchite da 2 gol, e contribuisce alla conquista della Coppa di Grecia nel 2024. A livello europeo vanta anche 24 apparizioni tra Champions League, Europa League e Conference League.