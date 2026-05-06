Bove: "Felice di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Pronto per la prossima stagione"

"Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto". Inizia così il messaggio postato sul proprio profilo Instagram dal centrocampista del Watford Edoardo Bove, tornato in campo a febbraio dopo un lungo stop di 14 mesi a causa del malore che lo colse nel dicembre del 2024 durante la gara tra Fiorentina e Inter.

Bove, che è potuto tornare a giocare in Inghilterra a causa delle regole meno ferree per chi è stato colpito da infarto, ha scritto: " Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno".

In conclusione, il classe 2002 si è detto già pronto per iniziare al meglio la prossima stagione: "Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata", conclude il messaggio social.