Arsenal-Atletico diventa un caso politico. Il Sindaco di Madrid: "La Uefa non ci voleva in finale"

Non accennano a diminuire le proteste del mondo Atletico Madrid all'indomani del ko in semifinale di Champions League contro l'Arsenal che ha mandato i Gunners nella finalissima di Budapest. Tanta rabbia per i mancati penalty che i Colchoneros hanno invocato a gran voce nel corso del match per due falli su Giuliano Simeone e uno ancor più netto fatto da Calafiori a Griezmann che l'arbitro Daniel Siebert non ha mai punito con il calcio di rigore.

Polemiche che hanno travalicato il calcio e sono addirittura entrate in politica. Quest'oggi, infatti, il sindaco di Madrid José Luis Martinez Almeida è intervenuto a margine di un incontro istituzionale e ha commentato in modo molto duro quanto successo ieri sera all'Emirates Stadium: "Quando ho visto il sorteggio pensavo che avremmo affrontato l'Arsenal, e mi sbagliavo. Abbiamo giocato contro la UEFA. E la UEFA ha chiarito di non volere l'Atletico Madrid in finale di Champions League".

Il primo cittadino della capitale spagnola ha continuato lamentando la scelta di affidare ad un arbitro tedesco la direzione del match: "È incomprensibile che abbiano nominato un arbitro tedesco quando Spagna e Germania si contendono il quinto posto in Champions League. Ieri ci sono state delle azioni che non erano dovute a un arbitro più o meno scarso, ma a mio parere a una decisione predeterminata volta a danneggiare l'Atlético Madrid".