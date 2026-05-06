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Barcellona, Koundé verso il Clasico: "Vogliamo vincere la Liga con un successo. Vinicius..."

Barcellona, Koundé verso il Clasico: "Vogliamo vincere la Liga con un successo. Vinicius..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 16:27Calcio estero
Niccolò Righi

Intervenuto sul canale YouTube del Barcellona, Julies Koundé ha risposto a diverse domande molte delle quali incentrate sul Clasico in programma domenica sera al Camp Nou che potrebbe assegnare ai blaugrana il titolo. "Vedo la squadra in ottima forma, molto concentrata - ha detto il difensore francese - Non vediamo l'ora di giocare il Clasico e possiamo vincere la Liga anche con un pareggio, ma una vittoria sarebbe il massimo. Ci siamo allenati molto bene oggi e personalmente mi sento bene. Siamo molto motivati".

Koundé si è poi espresso così sul Real Madrid: "Conosciamo i loro punti di forza e, per questo, dobbiamo continuare a giocare secondo il nostro stile. Dobbiamo saper ripiegare in difesa, ma la chiave sarà pressare efficacemente. Vinicius? È difficile da marcare, ma sono preparato perché in allenamento ho compagni di squadra di altissima qualità come Lamine Yamal o Pedri che possono affrontarti altrettanto bene".

In conclusione, Koundé ha espresso anche gratitudine per il costante tifoso che gli riservano i supporters: "Apprezziamo il supporto dei tifosi perché, nel corso della stagione, ci sono momenti in cui le cose si complicano. Non vorrei vivere una vita senza sentire quella pressione, quella responsabilità, la consapevolezza che ci sono persone che contano su di noi. Fa parte della nostra vita da atleti. La considero parte del nostro lavoro; accettiamo quella pressione come qualcosa di positivo per cercare di dare il massimo".

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