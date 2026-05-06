Il Bayern Monaco e Neuer ancora avanti insieme: il portiere è pronto a prolungare fino al 2027

Manuel Neuer e il Bayern Monaco avanti ancora insieme. Il portiere tedesco ha infatti preso la decisione di proseguire la sua avventura in Baviera, aprendo così alla possibilità di un rinnovo di contratto.

Il club ha già mosso i primi passi concreti, mettendo sul tavolo una proposta di prolungamento fino al 2027. Nella giornata odierna si sono registrati sviluppi importanti, con la presenza dell’agente Thomas Kroth in sede del club. Le parti hanno iniziato a discutere di cifre e dettagli, ma al momento non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo. Nonostante la volontà reciproca di continuare insieme, restano quindi da limare diversi aspetti prima di arrivare alla fumata bianca.

Manuel Neuer, classe 1986, è arrivato al Bayern Monaco dallo Schalke 04 nell'estate del 2011. In 15 anni con la maglia dei bavaresi ha difeso la porta in ben 596 occasioni, al quinto posto nella classifica all time del club tedesco, e ha vinto 13 campionati, 5 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uuefa, 2 Mondiali per Club.