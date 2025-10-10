Ufficiale Un gioiello del Nantes firma il primo contratto pro: blindato il 17enne Tylel Tati

Il Nantes blinda uno dei suoi gioielli e annuncia la firma del primo contratto professionale di Tylel Tati, 17 anni. Il talento si lega al club gialloverde per tre stagioni, fino al 2028.

Il momento tanto atteso è arrivato: la giovane stellina, approdata alla Jonelière appena due anni fa, ha conquistato tutti con la sua forza fisica e la sua maturità tattica. In poco tempo, Tati ha scalato tutte le gerarchie dell’Accademia del Nantes, fino a ottenere un posto in Ligue 1. Il suo debutto tra i professionisti non è passato inosservato: titolare contro il Paris Saint-Germain, campione d’Europa, il difensore centrale ha impressionato stampa e allenatore Luis Castro, nonostante la sconfitta di misura (0-1).

Di origini congolesi e senegalesi, Tylel Tati ha iniziato a giocare nel 2013 all’US Roissy-en-Brie, club allenato da suo padre, che in passato aveva guidato anche Paul Pogba. Dopo due anni di formazione all’INF Clairefontaine (2021-2023), è approdato al Nantes, dove ha conosciuto le sue prime convocazioni con le nazionali giovanili francesi: prima nell’U16, ora nell’U19. Dotato di un grande potenziale, di umiltà e di una grande maturità, Tati incarna il futuro del club della Beaujoire. Il giovane mancino vestirà la maglia numero 78 nella stagione in corso.

"È un sogno che si realizza", ha dichiarato Tylel. "Sono orgoglioso di firmare e di rendere fieri i miei genitori. Ringrazio il club e il mister per la fiducia: voglio continuare a crescere e a dare il massimo per il Nantes".