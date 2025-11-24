Follia totale in Premier League: Gueye schiaffeggia un compagno dell'Everton e viene espulso

Da lasciare attoniti quanto è appena successo in Premier League. Manchester United-Everton, partita valida per la dodicesima giornata di campionato, propone al momento i ragazzi di Moyes avanti a Old Trafford per 1-0 con una rete favolosa di Dewsbury-Hall al 29'. Ma non è questo l'episodio ad aver ghiacciato The Theatre of Dreams.

Cos'è successo

Al minuto 12 della partita. In seguito ad un'indecisione tra Idrissa Gueye e Mykolenko, per poco Bruno Fernandes non trovava il gol del vantaggio con una conclusione di prima intenzione. A quel punto sono saltati i nervi: il centrocampista dell’Everton, visibilmente irritato per quanto accaduto, ha cominciato a sbracciare e borbottare qualcosa finché si è allacciato con un… suo compagno di squadra. Vale a dire Keane, difensore dei Toffees, al quale ha scaricato uno schiaffo dritto in faccia. Una lite in piena regola, i due hanno cominciato a spintonarsi, mentre l’arbitro Harrington nei pressi dell'azione ha visto tutto ed estratto il cartellino rosso diretto per Gueye.

La reazione

"Sei pazzo”, ha detto Keane al numero 27 dell’Everton. Sono serviti due giocatori, tra cui Jordan Pickford, per riuscire a placcare e contenere il compagno di squadra fuori di sé. Il giocatore espulso poi è stato accompagnarlo fuori dal campo e in direzione del tunnel di Old Trafford, per raggiungere direttamente gli spogliatoi. Non una prima volta nel mondo del calcio, ma sicuramente una situazione inusuale e scomodissima per Moyes e il suo Everton, rimasto in 10 contro 11 contro il Manchester United.