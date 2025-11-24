Barcellona, Flick: "Non sono arrabbiato con i medici, ma con Raphinha commessi degli errori"

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, si è presentato davanti ai media per analizzare la partita di questo martedì contro il Chelsea in Champions League. L’allenatore blaugrana è consapevole dell’importanza dell’incontro per entrare tra le prime otto del girone ed evitare del tutto i playoff: "Il Chelsea? Credo sia una delle migliori squadre del mondo. Ci sono molti giovani giocatori e un allenatore (Maresca, ndr) fantastico. È bellissimo vedere le loro partite e tutto ciò che stanno ottenendo".

E ha aggiunto: "Per noi sarà una grande sfida. Non sarà facile, ma abbiamo fiducia, crediamo nelle nostre qualità e lotteremo". Sull'exploit di Lewandowski, tornato dall'infortunio e spesso in gol: "Credo che dopo la pausa di ottobre sia migliorato. Ha iniziato subito e si è presentato in ottima forma, come ha dimostrato in campo. In questo momento ha bisogno di segnare, è chiaro, ed è molto importante per noi. Avere un giocatore come lui dà forza alla squadra".

Quanto al recupero di Raphinha: "Passo dopo passo. L’importante è che sia tornato e non so ancora quanti minuti giocherà. Si è infortunato due volte e dobbiamo andare con cautela. Sono contento che sia riuscito a tornare. Sabato abbiamo visto la differenza: ha creato molti spazi e mi fa piacere averlo di nuovo con noi". E sulla gestione degli infortuni invece Flick non si è trattenuto: "Non leggo molto, ma questo sì. Non sono arrabbiato con i medici, abbiamo uno staff fantastico ed esperto. Nel caso di Raphinha forse abbiamo commesso degli errori, ma a volte succede. È normale, siamo umani. Crediamo in tutto il nostro personale. Molto rumore, ma poca sostanza".