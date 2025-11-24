"Barça? Non penso se sarei potuto rimanere". Cucurella precisa: "Contento della mia carriera"

Chelsea-Barcellona sarà senza dubbio il match di cartello della quinta giornata di girone unico della Champions League. In programma domani a Stamford Bridge, a fare gli onori di casa alla vigilia della gara contro i blaugrana Marc Cucurella, terzino sinistro dei Blues. Giocatore spagnolo che vivrà una serata speciale essendo cresciuto nella Cantera del club catalano: "È molto emozionante per me e per la mia famiglia. È una partita davvero speciale e spero che riusciremo a ottenere i punti".

E ha aggiunto: "Sono molto fiducioso, abbiamo una squadra eccellente e giochiamo bene. Non penso troppo al passato né al fatto che sarei potuto restare al Barça. Tutto avviene per un motivo. Sono molto contento della mia carriera". Di certo l'esito della gara in questione avrà delle sorti importanti in ottica classifica, perché entrambe le squadre sono a contatto all'undicesimo e dodicesimo posto.

Per forza di cose, poi, l'attenzione si è spostata sull'imminente duello con il suo compagno di nazionale Lamine Yamal. Domani avversario: "Domani non sarà un Lamine contro Cucurella: sarà una battaglia dura e bisognerà vincere. È vero che a volte non possiamo sapere tutto, cerco di prepararmi nel miglior modo possibile. Lo conosco un po’ e ovviamente ho il supporto della mia squadra. Spero che giocheremo una grande partita".