Il Marsiglia rischia in Champions? De Zerbi: "Guardate com'è finita la scorsa stagione..."

"È già la partita dell’ultima chance in Champions League per l’Olympique Marsiglia?". La domanda, posta da un giornalista in conferenza stampa a Roberto De Zerbi alla vigilia del match contro il Newcastle, ha ricevuto pronta risposta dal tecnico dell'OM: "Il Newcastle è una squadra forte, fisica, con un buon allenatore e giocatori che giocano insieme da un po’ di tempo", ha evidenziato. "Sarà una partita difficile, ma non penso che sia decisiva. Se guardiamo alla Champions League della scorsa stagione, vediamo che non è mai finita".

E a proposito dell'imprevedibilità della Champions League, RDZ ha proseguito: "C’erano squadre che sembravano eliminate a due o tre giornate dalla fine e che alla fine si sono qualificate. Non abbiamo abbastanza punti, ne avremmo meritati di più, non abbiamo giocato bene contro l’Atalanta (sconfitta 1-0, il 5 novembre), abbiamo addirittura giocato male. Ma tre punti, in totale, non rappresentano quello che abbiamo fatto in campo dall’inizio della competizione. Ci restano quattro partite, e in queste quattro possiamo fare punti ovunque. Abbiamo una squadra forte e giochiamo in casa".

Su cosa pensi del Newcastle: "Hanno un centrocampo di altissimo livello europeo, con Bruno Guimarães, Joelinton, Sandro Tonali. Sono tutti molto forti. È una squadra veloce sulle fasce, rapida in attacco con Harvey Barnes, Anthony Gordon, Anthony Elanga… Ma non dobbiamo concentrarci solo sull’avversario, rischieremmo di dimenticare noi stessi".

Come il suo collega José Mourinho al Benfica, l'obiettivo più realistico oggi è la qualificazione ai playoff: "Non lo so, non ho l’esperienza di Mourinho", ha detto De Zerbi. "Ma servono punti, bisogna vincere partite per qualificarsi, non una, non due, ma diverse. Bisogna concentrarsi sul giocare bene e restare lucidi in area, sia nella nostra sia in quella avversaria".