Antony, flirt tentato dal Bayern. Il ds Freund: "C'è stata una conversazione, ma è il passato"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Bayern Monaco ci aveva provato. Ad un giorno dal termine del calciomercato estivo, il club tedesco ha provato l'assalto per Antony, esterno offensivo brasiliano e classe 2000 che fino all'ultimo invece ha sperato di poter tornare al Betis Siviglia dopo il prestito fruttuoso della scorsa stagione. Cosa avvenuta, con permesso concesso dal Manchester United per un affare da circa 22 milioni di euro. Eppure i campioni di Germania in carica un tentativo per accaparrarselo l'hanno fatto.

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto a Sky Sports DE in tal proposito: "Quel periodo non è stato esattamente tranquillo. Sono successe molte cose. Siamo stati coinvolti con diversi giocatori, Antony è stato uno di loro. C’è stata anche una conversazione, ma questo è ormai passato. Siamo molto contenti di come la squadra sia attualmente composta. Alla fine, alla chiusura del mercato, ne siamo usciti bene e siamo soddisfatti".

Recentemente però, Antony è intervenuto i microfoni di Globo Esporte per svelare della proposta ricevuta dal Bayern: "Sarò completamente onesto con voi, quell’offerta mi ha veramente scosso. Stiamo parlando di un gigante mondiale nel mondo del calcio come il Bayern Monaco e di un allenatore che ha un certo tipo di storia come Kompany. Mi ha chiamato e abbiamo parlato, è stato molto gentile con me e mi ha detto che il mio modo di giocare a calcio gli è piaciuto molto. Mi ha davvero colpito la grandezza del club e dell’allenatore e il modo in cui si è avvicinato a me e il modo in cui mi ha parlato".

Articoli correlati
