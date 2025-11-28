Un minuto in campo, non segna da un anno: Werner via dal Lipsia? Ci pensa Messi

Qualche anno fa il suo trasferimento costò ben 60 milioni di euro. Oggi si ritrova ai margini in Bundesliga e per questo motivo il futuro di Timo Werner potrebbe presto tingersi di rosa e nero. L’Inter Miami, che si sta preparando per la finale della Eastern Conference contro il New York City FC, guarda già alla prossima stagione e alla ricostruzione di un organico che perderà due colonne come Sergio Busquets e Jordi Alba. Con due slot da "franchise player" nuovamente disponibili, la dirigenza sta valutando profili di primo piano e tra questi è spuntato il nome dell’attaccante tedesco.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Werner, l'attaccante del Lipsia starebbe seriamente considerando un trasferimento in MLS per mettersi agli ordini di Javier Mascherano e rilanciare una carriera che sembra essere a un punto morto. L’ex Chelsea, legato al club tedesco fino al giugno 2026, vive un momento complicato: dopo aver scelto di restare in Germania nell’ultimo mercato, le cose non sono migliorate. Anzi, la stagione in corso è stata impietosa.

Werner ha totalizzato appena un minuto in campo e non trova la via del gol da ottobre 2024, quando segnò al Manchester City con la maglia del Tottenham. Una parabola inattesa per un giocatore che, solo pochi anni fa, era considerato uno degli attaccanti più completi del panorama europeo. Per l’Inter Miami sarebbe un colpo di grande visibilità e un modo per affiancare un profilo internazionale al progetto sportivo costruito attorno a Lionel Messi. Le prossime settimane chiariranno se Werner deciderà di rilanciare la sua carriera negli Stati Uniti.