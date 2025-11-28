Luis Munoz il più giovane a scendere in campo in Youth League: non ha ancora 14 anni

Il settore giovanile dell'Arsenal continua a sfornare talenti. Questa volta i riflettori sono puntati su Luis Muñoz, che è diventato il più giovane calciatore di sempre a scendere in campo nella Uefa Youth League. L’inglese, nato nel dicembre 2011, ha debuttato a soli 13 anni, 11 mesi e 15 giorni, entrando all’85’ nella vittoria per 4-2 dei Gunners contro il Bayern Monaco nella competizione riservata agli Under-19.

Il precedente primato apparteneva a Liam Payas del Lincoln Red Imps, che aveva giocato a 14 anni e 3 mesi. Muñoz, che compirà 14 anni il mese prossimo, è considerato uno dei prospetti più brillanti della sua età: solitamente impiegato a centrocampo, è stato gettato nella mischia come attaccante negli ultimi minuti, una scelta simbolica ma significativa.

La partita è stata arricchita anche da una doppietta del fenomeno Max Dowman, già esordiente in Premier League ad appena 15 anni. Dowman, che aveva debuttato in Youth League a 14 anni e otto mesi, continua a confermarsi come uno dei talenti più precoci del calcio inglese. In campo è entrato anche Emerson Nwaneri, 15 anni, fratello minore di Ethan, già nel giro della prima squadra. Con quattro sconfitte nelle prime cinque partite, l’Arsenal difficilmente avanzerà alla fase a eliminazione diretta, motivo per cui il club ha scelto di dare spazio a giocatori giovanissimi, offrendo loro l'opportunità di mettersi in mostra. Muñoz, reduce dal successo con l’Arsenal Under-16 nelle finali nazionali di categoria, si inserisce così in una nuova generazione di talenti precoci che promette di riscrivere il futuro dei Gunners.