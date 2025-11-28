Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Al Rayyan, suggestione Harry Kane: la situazione

Al Rayyan, suggestione Harry Kane: la situazione TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 08:30Calcio estero
Alessio Alaimo

Un contratto in scadenza nel 2027, un futuro da scrivere. Harry Kane attende una chiamata per il rinnovo del contratto con il Bayern Monaco. Chiamata che, al momento, non è arrivata.

Nei giorni scorsi l’attaccante ha fatto sapere di sentirsi parte, ancora, del progetto Bayern. Intanto a Kane, protagonista di una stagione importante, pensano in Qatar. L’Al Rayyan potrebbe quindi muovere presto passi concreti per il trentaduenne inglese. Lavori in corso. Si muove il mercato attorno a Kane. Tra il rinnovo ( che potrebbe subire un’accelerata nelle prossime settimane) e le sirene dal Qatar…

Articoli correlati
Kane: "Venire al Bayern una delle migliori decisioni della mia vita, voglio restare... Kane: "Venire al Bayern una delle migliori decisioni della mia vita, voglio restare a lungo"
Kane rassicura sul futuro al Bayern: "È molto improbabile che qualcosa cambi" Kane rassicura sul futuro al Bayern: "È molto improbabile che qualcosa cambi"
Scarpa d'Oro, Kane in vetta con Haaland. I big della Serie A non si vedono in classifica... Scarpa d'Oro, Kane in vetta con Haaland. I big della Serie A non si vedono in classifica
Altre notizie Calcio estero
Il Porto sommerge il Nizza, Farioli: "Altra partita senza subire gol, segnali positivi"... Il Porto sommerge il Nizza, Farioli: "Altra partita senza subire gol, segnali positivi"
Luis Munoz il più giovane a scendere in campo in Youth League: non ha ancora 14 anni... Luis Munoz il più giovane a scendere in campo in Youth League: non ha ancora 14 anni
Al Rayyan, suggestione Harry Kane: la situazione TMWAl Rayyan, suggestione Harry Kane: la situazione
Malen esulta davanti al settore dei tifosi avversari, in campo piove di tutto: l'olandese... Malen esulta davanti al settore dei tifosi avversari, in campo piove di tutto: l'olandese colpito
Portogallo campione del mondo U17, Mateus Mide miglior giocatore del torneo Portogallo campione del mondo U17, Mateus Mide miglior giocatore del torneo
L'Estudiantes fa il pasillo di spalle, 11 giocatori squalificati. E 6 mesi a Veron... L'Estudiantes fa il pasillo di spalle, 11 giocatori squalificati. E 6 mesi a Veron
Il Valencia annuncia il rinnovo di Luis Rioja UfficialeIl Valencia annuncia il rinnovo di Luis Rioja
Tracollo Liverpool, 9 ko nelle ultime 12. Konate lancia un appello ai propri tifosi... Tracollo Liverpool, 9 ko nelle ultime 12. Konate lancia un appello ai propri tifosi
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
2 Destiny Udogie, minacciato con un'arma da fuoco. Perché aveva scelto un'altra agenzia
3 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 novembre
5 Fiorentina, Vanoli: "Dzeko? Finalmente uno che difende la squadra. Dicembre mese decisivo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Bologna di Vincenzo Italiano raccontato attraverso due straordinari dati
Immagine top news n.1 El Aynaoui alla Roma sta diventando qualcosa di più di una costosa seconda scelta
Immagine top news n.2 Così le top leghe europee nelle Coppe - A sorpresa svettano Ligue 1 e Serie A
Immagine top news n.3 Risultati e classifiche di Europa e Conference League: le tre italiane in zona playoff
Immagine top news n.4 La Roma vince anche in Europa ma Gasperini è soddisfatto a metà: "Mi aspettavo di più"
Immagine top news n.5 È un Bologna deluxe, adesso anche in Europa. Italiano si gode un attacco che non perdona
Immagine top news n.6 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
Immagine top news n.7 Fiorentina, Dzeko: "Possiamo dire che facciamo cag*re, ma serve più aiuto dai tifosi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Vedo solo quattro elementi che sono da Juventus. Inter, ko da analizzare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, pessimismo per Pulisic: risentimento muscolare, quasi certa l'assenza con la Lazio
Immagine news Serie A n.2 Champions League, Mbappé MVP della settimana. De Ketelaere nell'11 ideale della UEFA
Immagine news Serie A n.3 La fiducia di Chivu e il sostegno del club: l'Inter smonta il caso Lautaro, non si tocca
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Orsolini: "Tre punti vitali per il nostro cammino. Ce li godiamo e guardiamo avanti"
Immagine news Serie A n.5 Zazzaroni suggerisce: "Questa Roma mi ricorda il Leicester di Ranieri, Gasp sorprendente"
Immagine news Serie A n.6 Roma, El Shaarawy: "La vittoria ci dà molta fiducia per affrontare il Napoli domenica"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, al via quest'oggi la 14ª giornata. Domenica l'inatteso scontro salvezza Spezia-Samp
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Modena: derby d'alta quota nell'anticipo della 14a giornata
Immagine news Serie B n.3 Padova, Perrotta: "Emozione tornare a Pescara. Papu Gomez? È davvero umile"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Venezia esame stimolante, ci dirà chi siamo"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, c'è la firma di Faraoni: l'esterno sarà disponibile per la gara con il Padova
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, buone notizie per Gregucci e Foti: Malagrida ha lavorato con il gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Anderlecht e Basilea su Zanaboni del Casarano. È arrivato svincolato in estate
Immagine news Serie C n.2 Al via la 16ª giornata del campionato di Serie C. Fari puntati su Rimini-Torres a rischio rinvio
Immagine news Serie C n.3 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Immagine news Serie C n.4 Catania, Toscano: "A Picerno sarà dura. Dare il 90% non basterà, servirà il 100%"
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: "A Rimini sono andato senza contratto. Speravo di poter dare una mano"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, avanti con i rinnovi: Ricciardi ad un passo dalla firma
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.6 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…