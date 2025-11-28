TMW
Al Rayyan, suggestione Harry Kane: la situazione
TUTTO mercato WEB
Un contratto in scadenza nel 2027, un futuro da scrivere. Harry Kane attende una chiamata per il rinnovo del contratto con il Bayern Monaco. Chiamata che, al momento, non è arrivata.
Nei giorni scorsi l’attaccante ha fatto sapere di sentirsi parte, ancora, del progetto Bayern. Intanto a Kane, protagonista di una stagione importante, pensano in Qatar. L’Al Rayyan potrebbe quindi muovere presto passi concreti per il trentaduenne inglese. Lavori in corso. Si muove il mercato attorno a Kane. Tra il rinnovo ( che potrebbe subire un’accelerata nelle prossime settimane) e le sirene dal Qatar…
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
3 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile