Portogallo campione del mondo U17, Mateus Mide miglior giocatore del torneo

La Coppa del Mondo Under-17 del 2025 si è chiusa con il trionfo del Portogallo, che ha battuto l'Austria in finale. Oltre alla conquista del titolo - il primo nella storia del paese - la squadra lusitana ha dominato anche nei premi individuali, confermando la solidità del progetto e la qualità dei suoi giovani talenti.

Il protagonista assoluto è stato Mateus Mide. Il centrocampista del Porto, vero faro tecnico della selezione, è stato insignito del Pallone d'Oro, riconoscimento assegnato al miglior giocatore del torneo. Leader silenzioso ma decisivo, Mide ha guidato la squadra con intelligenza tattica e personalità, risultando determinante nelle partite chiave.

Alle sue spalle, il Pallone d'argento è andato all’austriaco Johannes Moser, che ha brillato per eleganza, visione di gioco e una precisione balistica che gli è valsa anche la Scarpa d’Oro come miglior marcatore della competizione, grazie anche alla doppietta rifilata all'Italia in semifinale. Il dominio portoghese è stato completato dal terzo posto del difensore Mauro Furtado, uno dei punti fermi della miglior retroguardia del torneo. Tra i portieri, invece, il premio è stato attribuito a Romário Cunha, protagonista di parate decisive che hanno blindato il cammino della squadra.

A chiudere il quadro, il Trofeo Fair Play FIFA è stato assegnato alla Repubblica Ceca, riconoscendo correttezza e disciplina lungo tutto il torneo.