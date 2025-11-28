Il Porto sommerge il Nizza, Farioli: "Altra partita senza subire gol, segnali positivi"

Il Porto ha conquistato la sua terza vittoria nella fase a gironi di Europa League, superando con autorità il Nizza per 3-0 al Dragão. Al termine del match, il tecnico Francesco Farioli ha elogiato soprattutto l’atteggiamento e la concentrazione mostrati dalla sua squadra, in particolare nei primi 45 minuti: "Non è stata una partita facile, per niente", ha precisato l’allenatore, sottolineando come il gol arrivato nei primi minuti abbia orientato la gara nella direzione giusta.

"Il primo tempo è stato molto buono: abbiamo concesso pochissimo contro una squadra che può essere pericolosa anche in transizione. Nella ripresa abbiamo gestito meno bene il possesso, ma siamo comunque rimasti solidi e questo è importante. Un'altra partita senza subire gol è un segnale positivo". Farioli ha raccontato anche perché, dopo il vantaggio, continuasse a dire ai suoi giocatori che il risultato era 0-0: "Nel calcio serve essere concentrati in ogni momento. Non volevo che la squadra si rilassasse. Dovevamo mantenere fame e intensità".

Tra i protagonisti della serata, spicca Gabri Veiga, autore di una doppietta e determinante nell’azione che ha portato al rigore trasformato da Samu. "La sua prestazione è stata eccellente, ma non è la prima volta che raggiunge questo livello. Sta dimostrando chi è, non solo con gol e assist, ma anche per il lavoro che svolge per la squadra". Parole positive anche per Deniz Gül, adattato nel ruolo di esterno: "Ha fatto bene, ha creato il rigore e ha saputo collegarsi con Veiga. Deve lavorare, ma ci sta aiutando".