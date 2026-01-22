Ufficiale Una pepita venezuelana sbarca a Londra: il West Ham ingaggia Keiber Lamadrid

Il West Ham guarda al futuro e investe su uno dei giovani talenti più promettenti del calcio sudamericano. Il club londinese ha ufficializzato l’arrivo di Keiber Lamadrid, attaccante classe 2003, prelevato dai campioni della Supercoppa venezuelana del Deportivo La Guaira con la formula del prestito e opzione di riscatto al termine della stagione estiva.

Lamadrid, che non disputa una partita ufficiale dalla conclusione del campionato 2025 a inizio dicembre, inizierà la sua avventura in Inghilterra con un percorso personalizzato di preparazione atletica sotto la supervisione dello staff medico degli Hammers, avendo ripreso solo recentemente ad allenarsi. Nato a Caracas, il giovane attaccante ha già collezionato oltre 100 presenze con il Deportivo La Guaira, club con cui ha esordito a soli 18 anni, diventandone rapidamente uno dei punti di riferimento offensivi. Le sue prestazioni gli sono valse il riconoscimento di Miglior Under 23 del campionato venezuelano 2025, oltre alla prima convocazione in nazionale maggiore, con l’esordio arrivato lo scorso novembre.

Entusiasta per questa nuova tappa della sua carriera, Lamadrid ha parlato di un sogno che diventa realtà: "È un’opportunità incredibile essere qui, in un club così bello e prestigioso. Ringrazio Dio, la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Voglio crescere come uomo e come calciatore, adattarmi il più rapidamente possibile e dimostrare il mio valore".