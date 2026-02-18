Ufficiale Valencia, c'è il rinnovo del portiere Rivero: ha firmato per un altro anno. Il comunicato

Cristian Rivero continuerò l'avventura nel club in cui è nato e cresciuto e che ha lasciato solo per due prestiti negli anni scorsi. Il giocatore infatti ha rinnovato per un altro anno con il Valencia come comunica il club in una nota:

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Cristian Rivero fino al 2027.

Il portiere di Gandía (21/03/1998) prolunga il suo impegno con il club per un'altra stagione. È arrivato nel club all'età di 10 anni. Cresciuto nell'Accademia del VCF, ha esordito nella massima serie con la prima squadra il 16 dicembre 2020 contro il Terrassa FC in una partita di Copa del Rey .

Nelle ultime stagioni, Cristian Rivero ha giocato in prestito all'AD Alcorcón e all'Albacete Balompié e ha consolidato il suo posto nelle dinamiche della prima squadra, contribuendo con lavoro e competitività in ogni sessione di allenamento al miglioramento quotidiano del reparto portieri del Valencia CF".