Qarabag-Newcastle, le formazioni ufficiali: Tonali e Thiaw dal 1°. Woltemade mezzala?

Per la sfida di questo pomeriggio, valida per l’andata degli spareggi di Champions League, il tecnico del Qarabag Gurbanov sceglie Kochalski fra i pali al posto di Buntic confermando poi la linea a quattro davanti a lui guidata da Mistafazada. A centrocampo Pedro Bicalho e Jankovic saranno i due davanti alla difesa con Duran unica punta supportato dal solito trio formato da Leandro Andrade, Montiel e Zoubir.

Il Newcastle risponde con una formazione molto offensiva dove Woltemade potrebbe partire da mezzala al fianco dell’italiano Tonali e di Willock per poi alzarsi alle spalle del centravanti Gordon affiancando i due esterni Barnes ed Elanga: in questo caso il 4-3-3 di partenza diventerebbe dunque un 4-2-3-1. In difesa spazio a un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio come Thiaw che affiancherà Burn al centro della difesa davanti a Pope. Queste le formazioni ufficiali:

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafargulyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. A disposizione: Ramazanov, Buntic, Mmaee, Addai, Dani Bolt, Kady, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, A. Huseynov, Jabrayilzade, B. Huseynov. Allenatore Gurbanov

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Woltemade, Tonali, Willock; Elanga, Gordon, Barnes. A disposizione: Ruddy, Ramsdale, Harris, Joelinton, Osula, J. Murphy, A. Murphy, Ramsey, Shahar, Neave. Allenatore Howe