L'ex Manchester United Lingard lascia la Corea del Sud. Nel suo futuro c'è il Brasile

Dopo aver speso praticamente tutta la propria carriera in Inghilterra – soprattutto con la maglia di quel Manchester United con cui vanta 232 presenze e 35 reti – l’esterno offensivo Jesse Lingard sembra aver deciso di spendere gli ultimi anni di carriera in campionati esotici.

Svincolatosi da qualche settimana dal Seoul FC, club del massimo campionato della Corea del Sud, dove ha messo a segno 19 reti in 67 presenze infatti il classe ‘92 sarebbe pronto a trasferirsi in un altro continente per proseguire la propria carriera.

Come riporta Globo Esporte infatti il giocatore sarebbe vicino all’accordo con il Remo, club brasiliano con sede a Belem che ha una storia modesta alle spalle con una semifinale di Coppa del Brasile nel 1991 come punto più alto della propria storia a livello nazionale. Il club infatti avrebbe presentato un’offerta all’ex nazionale inglese (32 presenze e sei reti) per rinforzare con un colpo a effetto la rosa a disposizione del tecnico Juan Carlos Osorio per affrontare il massimo campionato verdeoro.