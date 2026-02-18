Ufficiale Red Bull Salisburgo, esonerato il tecnico Letsch. Al suo posto arriva Beichler

Dopo aver esonerato Thomas Letsch il Red Bull Salisburgo ha deciso di affidare la panchina della prima squadra al tecnico austriaco Daniel Beichler che in passato ha allenato nel settore giovanile della formazione biancorossa ed è reduce da un’esperienza sulla panchina del Liefering, club satellite di quello di Salisburgo. Il neo tecnico ha firmato un contratto fino al 2028.

Daniel Beichler è una figura ben nota a Salisburgo e in tutto il calcio austriaco. L'ex nazionale austriaco vanta una vasta esperienza nel calcio professionistico, avendo militato nella Bundesliga austriaca (144 presenze) e in altri campionati europei. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2016 come allenatore delle giovanili del JAZ Süd. - si legge nelle nota della società - Dall'estate del 2020, Beichler lavora a Salisburgo, dove ha allenato le squadre U14, U16 e U18 della Red Bull Academy (vincendo due titoli di campionato) e la squadra della UEFA Youth League – che ha guidato fino alla Final Four con prestazioni impressionanti – e poi l'FC Liefering per oltre due anni.

“Sono incredibilmente soddisfatto della fiducia che il club ha riposto in me e non vedo l'ora di affrontare l'entusiasmante sfida di allenatore del Red Bull Salisburgo. La squadra e l'intera struttura offrono le condizioni ottimali per raggiungere insieme i nostri obiettivi. - sono le prime parole del nuovo allenatore - Sento un grande senso di attesa e un'enorme motivazione ad affrontare le sfide future con il massimo impegno e a far progredire ulteriormente lo sviluppo del team”.