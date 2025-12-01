L'Arsenal vuole parlare sempre più spagnolo: nel mirino un gioiellino dell'Elche

L’Arsenal guarda con grande attenzione alla Liga e, in particolare, al talento dell’Elche Rodrigo Mendoza. Secondo Football Insider, il direttore sportivo dei Gunners Andrea Berta - figura di grande peso nel calcio spagnolo dopo gli anni all’Atlético Madrid - sta guidando l’interesse per il centrocampista classe 2005 in vista delle prossime finestre di mercato.

Berta, già protagonista di operazioni di alto profilo come gli arrivi di Martin Zubimendi e Cristhian Mosquera, considera Mendoza un profilo ideale per la crescita futura dell’Arsenal. Il 21enne spagnolo sta convincendo in pieno con l’Elche e nel suo contratto figura una clausola rescissoria di circa 17 milioni di sterline (circa 20 milioni di euro), cifra ritenuta molto appetibile per un talento del suo potenziale.

I Gunners non sono gli unici a monitorarlo: anche Manchester City e Real Madrid hanno acceso i radar, consapevoli che il prezzo fissato dall’Elche potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato. Al momento, però, nessuna trattativa concreta è stata avviata. Fonti vicine al club sottolineano che l’Arsenal difficilmente affonderà il colpo già a gennaio, preferendo valutare Mendoza come obiettivo estivo. Berta, tuttavia, resta in prima linea.