Germania, Kimmich alza la voce: "Non esiste che qualcuno non abbia voglia di giocare qui"

A pochi giorni dalle imminenti sfide internazionali contro la Svizzera (27 marzo) e il Ghana (30 marzo), il capitano della Germania Joshua Kimmich ha preso parola per lanciare un messaggio in ottica impegni ravvicinati e poco riposo per i giocatori lungo la stagione estenuante: "Le partite della nazionale di marzo arrivano in una fase della stagione in cui forse qualcuno potrebbe dire: 'Basta, preferirei saltarne una'. Oppure: 'È più importante quello che succede nel club'. Questo non deve accadere da noi. Non può essere che qualcuno non abbia voglia di giocare con la nazionale", ha dichiarato fermamente a SWR Sport.

Non è la prima volta che Kimmich assume una posizione rigida in merito. "È qualcosa di molto speciale poter giocare per la Germania, che si tratti di un'amichevole o di una partita di qualificazione. Dobbiamo andarci tutti con la voglia e la grinta giusta", ha spiegato il centrocampista del Bayern Monaco in vista delle amichevoli in programma.

"Per noi queste due partite sono fondamentali. Le ultime prestazioni in nazionale non sono sempre state costanti in positivo, di conseguenza ogni partita ci fa bene. Il gruppo cresce e si unisce di più giocando insieme in campo. Per questo è importante avere tutti a bordo", ha aggiunto Kimmich. Per l'occasione, purtroppo, sarà nuovamente assente Jamal Musiala ed è un fatto "amaro" per il suo compagno di squadra e connazionale. Le prove generali pre-Mondiali saranno utili, in attesa dell'inizio della fase a gironi contro Ecuador, Costa d'Avorio e Curaçao.