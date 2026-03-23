Okafor, dolce ritorno: l'ex Milan convocato con la Svizzera 490 giorni dopo l'ultima volta
L'ultima volta di Noah Okafor in Nazionale svizzera risaliva al 18 novembre 2024. A distanza di poco più di un anno, per la precisione 490 giorni, l'attaccante classe 2000 ed ex Milan è tornato: il commissaro tecnico Murat Yakin lo ha chiamato a rapporto per le amichevoli contro Germania e Norvegia in sostituzione di Filip Ugrinic, vittima di un infortunio.
Al Leeds dalla scorsa estate, fuori da tempo dal giro della Svizzera per alcune polemiche, aveva recentemente appianato le divergenze con il tecnico Yakin. E viste anche le prestazioni positive in Premier League (1299 minuti con 4 gol), lo stesso tecnico si era detto propenso a chiamarlo. Finché un problema fisico del 25enne aveva fatto tornare sui propri passi il CT.
Ma sceso in campo per 22 minuti contro il Leeds nell'ultima partita di campionato nel weekend, a questo punto sembrerebbe risolto l'infortunio ai flessori. E Okafor può dunque tornare a vestire la maglia della Svizzera. Il giocatore è stato ceduto dal Milan al club inglese per 21 milioni di euro, a titolo definitivo lo scorso agosto. Una plusvalenza secca su quanto investito solamente due anni prima, da più di dieci milioni.
ℹ️ Filip Ugrinić fällt verletzungsbedingt aus und verpasst den Zusammenzug. Für ihn nominiert Nationaltrainer Murat Yakin Noah Okafor nach, der am Samstag nach seiner Verletzung erstmals wieder auf dem Platz stand.
ℹ️ Filip Ugrinić est forfait en raison d’une blessure et…
— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 23, 2026
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