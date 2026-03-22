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Real, Vinicius di rigore e con golazo a giro contro l'Atletico: "Peccato la sosta Nazionali ora"

Real, Vinicius di rigore e con golazo a giro contro l'Atletico: "Peccato la sosta Nazionali ora"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Senza Mbappé, non poteva che essere Vinicius Junior il protagonista di una stracittadina da vivere e rivivere contro l'Atletico Madrid. L'asso brasiliano del Real Madrid ha deciso la partita attesissima con i colchoneros per 3-2, a seguito di un rigore trasformato e di un tiro a giro magnifico sul palo lontano dell'ex Atalanta Musso per tre punti di capitale importanza. Infatti, così facendo il Barcellona rimane a stretto contatto, a -3 dalla vetta de LaLiga.

"Oggi sono molto contento della partita che abbiamo fatto. Abbiamo controllato fin dall'inizio, abbiamo subito gol, ma stiamo evolvendo e cambiando affinché in partite come queste il madridista sia felice, che la tifoseria possa godersela e che vinca sempre il Madrid", ha dichiarato Vinicius ai microfoni ufficiali del club madrileno. "Il merito è di tutti: dell'allenatore, dei giocatori, dei tifosi e di tutto il lavoro che abbiamo svolto questa settimana. Avevamo chiaro fin dall'inizio il nostro piano di gioco e questo ha fatto la differenza".

I suoi due gol questa sera, mentre complessivamente in stagione ha raggiunto quota 15 reti e 12 assist: "Sono molto felice, perché ho lavorato tutta la stagione per partite come queste. Cerco sempre di migliorare, segnando gol e fornendo assist", ha spiegato VJ7. Infine un commento sulla sosta nazionali imminente: "È un peccato, perché ora siamo in un ottimo momento di forma. Andiamo con la nazionale e spero che potremo tornare tutti senza infortuni, dato che entriamo nel periodo più importante della stagione".

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