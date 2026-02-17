Real, insulti razzisti a Vinicius. Valverde allude: "Se ti copri la bocca per dire qualcosa..."

Servirà fare luce sulla vicenda legata a Vinicius Júnior e ai presunti insulti razzisti ricevuti da Gianluca Prestianni nel corso di Benfica-Real Madrid. Nel frattempo i blancos si sono aggiudicati il primo round dei playoff di Champions League per 1-0 al Da Luz e potranno apparecchiare il ritorno al Bernabeu per giocarsi la qualificazione agli ottavi. A commentare quanto accaduto si è presentato ai microfoni di Movistar Federico Valverde, capitano in assenza di Carvajal in campo: "Non si sa cosa gli abbia detto esattamente", ha esordito.

"Secondo tutti i compagni che erano vicini, hanno sentito qualcosa di molto brutto. Molte persone stanno lottando contro tutto questo, e Vinicius è uno di loro. È deplorevole che, tra tante telecamere, non si riesca a registrare l'accaduto... Se ti copri la bocca per dire qualcosa...", ha lasciato intendere il centrocampista uruguaiano riguardo il gesto di Prestianni. Concludendo: "Siamo orgogliosi di Vinicius e della sua grande partita".

Sull'ipotesi di ritirarsi dal campo: "L'insulto è una cosa gravissima. È successo già troppe volte. Come compagni dobbiamo aiutarlo e sostenerlo. Dubito che non ci sia nemmeno una telecamera che abbia inquadrato la scena". Invece sulla vittoria ottenuta ha commentato: "Dobbiamo portarci a casa la prestazione. Vinicius e Mbappé ci hanno aiutato moltissimo in fase difensiva e con giocate spettacolari". Una chiusura infine sulla solidarietà in campo: "Se corriamo tutti quel tanto in più per pressare, recuperare e difendere... diventa tutto molto più facile. Per ogni cosa".