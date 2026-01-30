Wolverhamtpon, Strand Larsen convocato nonostante il mercato: “Si è allenato bene”

Le voci di mercato non cambiano i piani immediati del Wolverhampton. Jorgen Strand Larsen partirà con la squadra per la trasferta di sabato contro il Bournemouth, nonostante l’attaccante norvegese resti al centro dei contatti con il Crystal Palace. La trattativa tra i due club, che ruota attorno a una valutazione da circa 50 milioni di sterline, ha registrato qualche rallentamento nelle ultime ore, ma Rob Edwards non intende rinunciare al suo centravanti.

L’allenatore ha chiarito la situazione alla vigilia: “È abbastanza chiaro, si è allenato bene e domani farà parte della squadra. Si è allenato molto bene oggi, quindi questo è tutto ciò che posso dire al riguardo”. Sull’andamento dei negoziati con il Palace, il tecnico ha preferito restare alla finestra: “È qualcosa che riguarda loro, ovviamente lavoro per i Wolves, quindi non lo so”.

Nel frattempo la squadra arriva da una piccola inversione di tendenza, con nove punti raccolti nelle ultime sei gare, anche se la classifica resta complicata. Edwards guarda al mercato con l’obiettivo di rinforzare l’organico: “Vogliamo cercare di coinvolgere le persone giuste. Voglio che il nostro lavoro abbia un significato e che chi arriva possa fare la differenza”. Un messaggio chiaro: presente e futuro passano anche dalle scelte di gennaio.